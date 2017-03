SpaceX prueba con éxito el primer Falcon 9 que va a reutilizar

Por @Wicho — 28 de Marzo de 2017



Prueba estática del Falcon 9 que lanzará el SES-10

SpaceX sigue dando pasos para escribir un nuevo capítulo en la historia de los lanzamientos espaciales con la prueba estática del cohete Falcon 9 que lanzará el satélite de comunicaciones SES-10.

No por haber hecho una prueba estática de un cohete, que consiste básicamente en encender sus motores y comprobar que funcionan dentro de los parámetros que se espera y es un procedimiento habitual antes de cada lanzamiento sino porque este Falcon 9 ya realizó en su momento el lanzamiento de la cápsula de carga Dragon 8 a la Estación Espacial Internacional.

Así que va a ser el primer Falcon 9 que intente volar más de una vez.

La prueba estática ha mostrado que todo funciona según lo esperado con lo que ahora queda acoplar el satélite al lanzador y esperar al 30 de marzo de 2017 a partir de las 23:00 hora peninsular española.

Además no sólo pretenden reutilizar el cohete sino que el objetivo es recuperarlo de nuevo en el espaciopuerto autónomo flotante Of Course I Still Love You.