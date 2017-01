SpaceX retoma con éxito los lanzamientos de cohetes Falcon 9

Por @Wicho — 15 de Enero de 2017

Un Falcon 9 FT de SpaceX despegaba a las 18:54 del 14 de enero de 2017, hora peninsular española, para poner en órbita diez satélites de comunicaciones Iridium-NEXT.

El cohete funcionó a la perfección, dejando los diez satélites en la órbita prevista, y además de eso la primera etapa del cohete consiguió aterrizar en el espaciopuerto flotante autónomo Of Course I Still Love You.

Es el lanzamiento número 29 de un Falcon 9 y el noveno de un Falcon 9 FT en concreto; es la séptima vez que SpaceX consigue recuperar la primera etapa tras el lanzamiento, algo que cada vez nos va pareciendo más normal pero que es toda una proeza.

Pero más allá de eso el lanzamiento era especialmente importante para SpaceX porque es el primero tras la explosión de un Falcon 9 FT en la plataforma de lanzamiento en septiembre de 2016 durante las pruebas previas al lanzamiento.