Un año a los pies de un fotógrafo

Por @Alvy — 6 de Enero de 2017

Mark Cersosimo creó este proyecto personal durante todo 2016: The Ground Beneath Me (El suelo bajo mi). La idea era algo como One Second Everyday pero con fotos. Simplemente hizo la clásica toma de «mis pies» con algo significativo de cada día: una pista acerca de dónde estaba, qué sucedía a su alrededor o cuál era su estado de ánimo.

El resultado es divertido, especialmente por la música de preciso acompañamiento. El resultado está comprimido en poco más de 60 segundos, de modo que –aunque varían en duración– cada fotografía puede verse durante 2 o 3 décimas de segundo más o menos.

Todo un monumento a la constancia.