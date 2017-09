9 lecciones que puedes aprender de Vivian Maier sobre fotografía urbana

Por Nacho Palou — 15 de Septiembre de 2017

Su obra es un recordatorio de que la fotografía hay que disfrutarla.

El libro electrónico gratuito, en PDF, 9 Things You Can Learn About Street Photography From Vivian Maier, de Dylan Richards, resume algunas características y rasgos de la fotógrafa Vivian Maier y de su trabajo.

Vivian Maier trabajó como niñera en Chicago durante cuatro décadas. A lo largo de todos esos años tomó fotografías callejeras continuamente, pero de tal modo que muchos de sus empleadores nunca supieron que era fotógrafa. De hecho no reveló la mayoría de sus carretes, y mostró muy pocas de sus imágenes.

Muchos consideran que entre las imágenes de Vivian Maier se encuentran algunas de las mejores fotografías urbanas. Sin embargo en 40 años soló reveló en papel cinco de ellas y nunca vio un centavo por su trabajo. La fotografía era su pequeño secreto y la forma en que ella miraba el mundo. No comercializar con la fotografía le daba a Vivian total libertad creativa. Su obra es un recordatorio de que hay que disfrutar fotografiando

Otras lecciones que se pueden aprender del trabajo de Vivian Maier, según Dylan Richards (resumo),

Haz una foto y sigue tu camino — Vivian era niñera y la película es cara. Cada fotografía tuviera un sentido.

Enmarca la escena — hay encuadres interesantes por toda la ciudad.

Haz autorretratos — Vivian se aceptaba tal cual. Era peculiar y lo sabía.

Haz cosas inusuales — hacer lo mismo siempre produce las mismas fotografías siempre. A veces hay que hacer alguna pequeña locura para lograr la fotografía que se desea.

No pidas permiso — ella sabía qué quería fotografiar y simplemente lo fotografiaba.

Acércate a la acción — una pista: no está en las afueras.

Usa la arquitectura a tu favor — para hacer más fácil la composición de la escena.

Mira a los ojos — y establece un diálogo visual con el sujeto.

El libro se puede descargar gratuitamente (bueno, a cambio de un mail) desde la web de Escalate Photography, donde también hay vídeos didácticos y preajustes para Lightroom.