2007, cuando Nokia parecía intocable

Por @Wicho — 13 de Noviembre de 2017

Nokia. Mil millones de clientes – ¿puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos móviles?

– Forbes 12 de noviembre de 2007

Anda haciendo las rondas esta portada de Forbes de hace diez años dedicada a Nokia. Pero ni Forbes ni prácticamente nadie lo imaginaba, pero en aquel momento Nokia ya estaba condenada por el iPhone que Apple acababa de sacar al mercado. O porque sus directivos no supieron reaccionar frente a él.

Según se puede leer en This is how a Helsingin Sanomat journalist tried to save Nokia cuando salió el iPhone en 2007 Nokia compró rápidamente unos cuantos, y un ejecutivo se llevó el suyo a su casa. Allí su hija de cuatro años lo vio tan concentrado con él que le preguntó que de qué se trataba. Como un experimento este hombre le dejó el iPhone para que lo probara y la niña se hizo con el teléfono inmediatamente, sin que nadie tuviera que explicarle nada. Pero lo peor fue que esa noche, cuando se iban a cama, la niña apareció por la habitación de sus padres y les pregunto si podía llevarse el teléfono mágico y ponerlo debajo de si almohada esa noche.

¿Quién puede luchar contra la magia? Dese luego Nokia no fue capaz de hacerlo.