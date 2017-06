Una cinta métrica en realidad virtual (que mide así-así)

Por @Alvy — 26 de Junio de 2017

La idea de AR Measure es interesante: aprovechar el giróscopo del teléfono móvil para, con la ayuda de complejos ajustes matemáticos y geométricos trazar una vistosa cinta métrica virtual sobre las imágenes de la cámara de vídeo, y utilizarlo para medir distancias.

El problema: que aunque el concepto está muy bien en la demostración del vídeo 49 centímetros miden 48 cm [~00:17]. Una situación muy del tipo You had only one job! en la que pese a la vistosidad la app no hace el único trabajo que debería hacer: medir bien.

Esperamos que sólo sea un problema de la demo y que la versión definitiva que llegará cuando se lance iOS 11 sea más precisa – seguro que así será. Porque de otro modo los cortes de madera, cartulinas y telas van a acabar… «un poco «de aquella manera».

(Vía Laughing Squid.)