Por 90 euros puedes tener el lapicero «infinito» de Pininfarina

Por Nacho Palou — 16 de Mayo de 2017

Hace algún Pininfarina y Napkin anunciaron el 4 Ever Cambiano Inkless Pen, un lapicero que no utiliza tinta y que no se gasta, sino que mancha el papel con una punta de aleación de metal que permite «escribir indefinidamente sin tinta y sin necesitar recargas».

Se desarrolló para rememorar el vehículo conceptual Cambiano diseñado por Pininfarina y desde hace algún tiempo el lapicero infinito se puede comprar en Amazon por 89,70 euros, aunque el mismo fabricante tiene otros modelos que funcionan igual (aunque no están diseñados por Pininfarina) por menos de la mitad de precio (por unos 36 euros).

Vía Yanko Design.

