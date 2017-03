El lápiz digital de Staedtler que es igual al que usabas en el cole

Por Nacho Palou — 1 de Marzo de 2017

En la presentación de las nuevas tabletas de Samsung la compañía aprovechó para dar a conocer una colaboración con el fabricante de lápices Staedtler. Staedtler, junto con Wacon, ha desarrollado un lápiz digital que a simple vista es igual que los clásicos lapiceros de grafito de la compañía alemana y que puede utilizarse con los dispositivos de Samsung que sean compatibles con S Pen.

La presentación del lápiz digital Staedtler coincide con el 50 aniversario de la marca en España. «Un buen momento para hacer memoria y recordar que el lápiz que ha estado presente en lo estuches y pupitres de la mayoría de los niños a lo largo de estas cinco décadas da el salto al mundo tecnológico.» El nombre Staedtler lleva asociado a los lapiceros desde 1662, cuando Friedrich Staedtler comenzó a fabricar lápices a mano.

Técnicamente el Noris digital funciona igual que los lápices S Pen de Samsung: no requieren conexión Bluetooth ni tampoco tienen batería. En cambio, las tabletas y móviles compatibles con S Pen (como la serie Galaxy Note) interactúan con el puntero mediante tecnología de resonancia electromagnética. De este modo el dispositivo que genera el campo electromagnético a su alrededor conoce en todo momento cuál es la posición exacta del lápiz con respecto a la superficie de la pantalla. Incluso detecta cuándo se está pulsando el botón característico de los punteros S Pen. Este de Staedtler sin embargo no dispone de botón adicional, aunque permite hacer lo mismo que con un S Pen original.

La edición Noris digital for Samsung tiene la misma precisión que el S Pen original (y tamaño de la punta de 0,7 mm) y resulta tan cómodo en la mano como lo es un lapicero Staedtler Noris “de verdad”. El peso y las propociones son muy parecidas, también el tacto. De hecho hay que fijarse en la punta para distinguir uno de otro. El Noris digital for Samsung estará disponible a mediados de 2017 (todavía no hay precio) y puede utilizarse con los dispositivos de Samsung que sean compatibles con S Pen.