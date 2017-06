Binky, la app más antisocial, fútil e irrelevante

Por @Alvy — 13 de Junio de 2017

Binky es una app antisocial por naturaleza. Pero lo incluye todo lo que incluyen las apps «modernillas»: likes, espacio para comentarios, swipes a izquierda y derecha, rebinks (que son como los retuits)… El asunto es que nada de lo que hagas en Binky es público. Así que…

Dado que en Binky no se pueden tener «amigos» ni compartir con nadie debido a su propia naturaleza antisocial lo que hace la app para que no te aburras es mostrar «imágenes divertidas» (sic.) de animales, flores o comida – todo completamente al azar. Sí, puedes hacerles like, opinar sobre lo que veas y todo lo demás, pero nadie jamás lo verá.

Una gran app para añadir en el diccionario junto con la definición de futilidad.

(Vía Techcrunch.)