Cómo sobrevivir a un Apocalipsis nuclear en Australia

Por @Alvy — 18 de Julio de 2017

Ducked and Covered: A Survival Guide to the Post Apocalypse, de Nathaniel Lindsay, es un mini documental en forma de una sátira animada de las películas de supervivencia de la guerra fría, de cuyo nombre (véase el clásico Duck and Cover («Agacharse y Cubrirse») toma incluso el título.

Supuestamente es «un documental del Consejo de Defensa Civil Australiano, producido en los 80. Andaba por ahí perdido en un archivo. Pero alguien lo encontró.» Como a la gente cada vez que se habla del Apocalipsis nuclear le da por sobrevivir yéndose a Australia la cosa tiene sentido.

Entre otras cosas enseña:

Técnicas básicas de supervivencia y para ir a la moda

Cómo convertirse en un líder guerrillero

Cómo tratar con la radiación y los mutantes (¡son peligrosos!)

Qué hacer con los robots asesinos

Entre otras cosas recomienda comprar armas, comida de perro, alcohol y tabaco, cambiarse el peinado y recoger todas las calaveras que te encuentres por el camino. El ropaje a lo Mad Max resulta de lo más apropiado. Ser implacable con los mutantes, robots asesinos y liderar un grupo guerrillero se consideran las mejores garantías de éxito una vez que el mundo se ha ido a la mierda.