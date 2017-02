Inteligencia artificial que programa robando código de otros programas

Por Nacho Palou — 23 de Febrero de 2017

En NewScientist, AI learns to write its own code by stealing from other programs

El sistema capaz de escribir código de programación llamado (PDF) DeepCoder, desarrollado por investigadores de Microsoft y de la universidad de Cambridge, puede resolver desafíos básicos como los habituales en las competiciones de programación (...) DeepCoder utiliza una técnica llamada síntesis de programas: produce nuevos programa uniendo partes de código tomados de otros programas ya existentes — tal y como podría hacer cualquier programador humano. DeepCoder aprende qué partes de código necesita unir para obtener el resultado que desea.

De momento DeepCoder trabaja con programas que requieran unas cinco líneas de código, y los investigadores son conscientes de las dificultades que supondría conseguir que generara programas más largos y complejos. Pero también saben que, al fin y al cabo, los programas “largos y complejos” son en realidad “montones de pequeños trozos” de código unidos entre sí.

Fotografía: Unsplash / Ilya Pavlov.