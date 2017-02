Hooked On The Past, las arquitecturas inacabadas que reviven gracias al 3D

Por @Alvy — 13 de Febrero de 2017

Hooked On The Past es un proyecto dedicado a recrear mediante técnicas 3D algunos edificios claves de la historia de la arquitectura que por alguna razón ya no existen, a veces porque nunca llegaron a ejecutarse.

Entre otros tienen ya tres proyectos del mítico Frank Lloyd Wright, como la Capilla Trinity, el Ocotillo desert camp recreation y el Larkin Vertical, a cual más interesante.

Junto a la recreación de cada proyecto se incluye un archivo de imágenes, una lista del software utilizado y enlaces a otros sitios web relevantes, incluyendo a los acalorados debates sobre la precisión de las imágenes resultantes.

