La noria sin radios más grande del mundo está en China

Por @Alvy — 24 de Mayo de 2017

Esta gigantesca estructura giratoria es la nueva noria sin radios más grande del mundo, en Weifang, Shandong (China). Y lo de «sin radios» es porque que en estas cosas de los «récords del mundo» siempre hay que matizar mucho, porque todo el mundo quiere su récord y los gracias a los matices se amplían las posibilidades de llevarse un «premio».

Existen otras tres más altas, pero esta Noria del puente del río Bailang no tiene centro ni radios físicos, a pesar de su forma circular. De hecho, como se ve en las imágenes, la estructura es notablemente más ancha en la parte superior (a 145 metros de altura) que en la inferior, lo que haría un tanto «complicada» la rotación, por no decir imposible. En vez de eso las 36 cabinas, con capacidad para diez personas cada una, van rotando a través de unos railes. En dar una vuelta completa emplean media hora.

Aunque la estructura es impresionante lo que no me convence a mi es lo de la ubicación, por mucho que digan que «tiene vistas muy bonitas». A pesar de tener una variedad de río y terrenos alrededor el sitio en cuestión parece un páramo desierto. No se adivina ninguna otra estructura interesante –y probablemente no la haya– así que la noria puede estar muy bien como «prodigio de la ingeniería» pero «artísticamente» y a nivel del entorno, nada que ver con el London Eye sobre el Támesis en Londres o cualquier otra.

De momento la supernoria récord total del mundo sigue siendo desde 2014 la High Roller del Caesar’s Palace en Las Vegas, con 168 metros de altura.