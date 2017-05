Cómo activar el diseño nuevo y mejorado de YouTube

Por Nacho Palou — 3 de Mayo de 2017

Igual pero mejorado. Así es como es el nuevo diseño de YouTube, más limpio y minimalista que el conocido hasta ahora. De momento el nuevo diseño no está implementado de forma general, pero es posible activarlo y empezar a disfrutarlo desde ya. La activación va asociada a la cuenta, de modo que una vez activado será visible en diferentes navegadores web y también en las versiones para tableta, por ejemplo.

Según Mashable, los diseñadores de Google admiten que todavía hay muchas cosas por ajustar antes de darlo por bueno implementarlo, pero a la vez están lo suficientemente satisfechos como para que la gente que quiera comience a usarlo y les envíen sus opiniones. Lo cierto es que una vez activado no se aprecia una diferencia brutal, pero el diseño es lo suficientemente familiar como para que el cambio no suponga ningún inconveniente y a la vez es lo suficientemente bueno como para no querer volver a usar la versión anterior.

El nuevo diseño es complementario a la opción “Modo oscuro” de YouTube que usa el negro como de color de fondo, más apropiado para ver vídeos en la oscuridad, y que ahora puede activarse directamente desde los ajustes y sin necesidad de hacer trapicheos en el navegador web.