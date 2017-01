Google utiliza el aprendizaje máquina para reducir el consumo de datos del móvil

Por Nacho Palou — 16 de Enero de 2017

En Saving you bandwidth through machine learning, John Nack (jefe de producto de Google Plus) explica cómo funciona la tecnología RAISR (Rapid and Accurate Image Super-Resolution).

RAISR utiliza el aprendizaje máquina para producir versiones en alta calidad a partir de imágenes en baja resolución, logrando que las fotografías se vean en total nitidez pero reduciendo el consumo de datos móviles al acceder a las fotografías de Google Plus desde la app del teléfono.

Las imágenes en alta resolución tardan en cargar y además consumen una gran cantidad de ancho de banda; en el móvil (sin conexión wifi) esto puede suponer un coste económico para el usuario al aumentar el consumo de su plan de datos.

Lo que hace esta tecnología de Google es enseñar al ordenador dos versiones de la imagen, la versión original o en alta resolución (la que envía el usuario a Google + en un archivo de unos 100 Kb, por ejemplo) y una versión de la misma imagen cuyo tamaño se ha reducido a un 25 por ciento, en un archivo de 25 Kb.



Arriba: versión de baja resolución. Abajo: versión generada por RAISR. Aquí la imagen original de Andrzej Dragan.

De este modo cuando después el usuario recibe en su móvil la versión “pequeña” de la imagen el software es capaz de recrear la misma imagen a su tamaño original (con un grado de nitidez y de detalle parecido al que tenía la imagen en el archivo de 100 Kb) aunque únicamente se haya transferido una cuarta parte del archivo original. Esto supone un ahorro del 75 por ciento en el consumo de datos por cada imagen recibida en la aplicación móvil de Google Plus.

Hay más detalles sobre el funcionamiento de RAISR en Enhance! RAISR Sharp Images with Machine Learning. Google ha implementado esta tecnología en algunas versiones de la app de G+ para Android y la está aplicando a unos 1000 millones de imágenes cada semana. El ahorro de ancho de banda promedio obtenido hasta ahora es de aproximadamente un tercio por cada imagen transferida.