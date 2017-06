Lo que sucede en diversos sitios de Internet visto en tiempo real

Por @Alvy — 15 de Junio de 2017

Páginas que muestran «lo que sucede en Internet en tiempo real» hay muchas; pero The Internet in Real Time es especialmente abundante en servicios; además de todos los clásicos incluye Uber, Airbnb, Bitcoin, Apple Pay, Booking, TripAdvisor… También es muy colorida y llamativa, con un diseño simple pero atractivo.

Al pasar el ratón sobre cada sitio se pueden ver algunos datos adicionales (así como acceder a sus cuentas de Twitter, Facebook y LinkedIn). Analizar los datos puede dar un poco de vértigo –y/o envidia– ya sean las horas de vídeo vistas en Netflix, el ritmo de las nuevas cuentas de Apple Pay o de reservas en Airbnb. Pero es que Internet es muy grande y somos muchos.

Eso sí: hay que saber que este tipo de servicios no siempre funciona estrictamente en «tiempo real». En ocasiones –las más– se utiliza el dato anual convenientemente dividido para cada instante en el que se refrescan los contadores. Si no fuera así veríamos un ritmo más irregular y no algo tan suave y preciso.

