Cómo se hizo Monument Valley

Por @Alvy — 15 de Julio de 2017

Me encontré con esta joyita titulada The Making of Monument Valley, un pequeño libro de unas 40 páginas con ilustraciones del cómo se hizo de uno de los booms de los videojuegos indies de la última época: Monument Valley (llevan vendidas 50 millones de copias). Estando tan a mano y en edición Kindle (2,99€) lo bajé al instante; probablemente en papel es más bonito todavía, pero para eso habría que esperar algunos días.

El libro es tan minimalista como el propio juego. Chris Stead de Grab It tuvo la incomparable ocasión de convivir con el equipo de desarrollo prácticamente desde que salió el primer boceto (inspirado por Ascendiendo y descendiendo de Escher, por cierto). El libro incluye algunos de esos bocetos, historias y anécdotas.

En su interior hay una breve historia de la creación del juego, una entrevista, una reseña, algo sobre las extensiones y la segunda versión y poca cosa más. Quizá intenta emular al propio Monument Valley, que fue concebido «como un LP», con sus diez capítulos (a modo de canciones) a cual más cuidada. Que por cierto, me quedé un poco flipado cuando vi que la banda sonora se vende en iTunes: Monument Valley (Original Soundtrack)… ¡Es más cara que el propio juego! (También tienen la de Forgotten Shores.)

Lo mejor que pude hacer tras terminar de leerlo es buscar un rincón tranquilo y ponerme a avanzar un par de capítulos más de Monument Valley II, la secuela que compite en deliciosidad con la primera. Quizá sea de esos pocos juegos en los que prefieres avanzar despacio para que no se acabe nunca.

