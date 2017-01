Lightning Strikes: una biografía sobre Tesla con una app para ver sus diseños en «realidad aumentada»

Por @Alvy — 30 de Enero de 2017

Lightning Strikes: Timeless Lessons in Creativity from Nikola Tesla es una biografía sobre Tesla de John F. Wasik que cuenta la vida y obra del genial inventor y visionario. Según cuentan en la trasera cubre no sólo los datos que todos más o menos hemos leído alguna vez sino que también profundiza en sus lazos con el gobierno y los líderes económicos, así como el destino de los documentos que fueron clasificados como secretos tras su muerte. El autor afirma que incluye datos de algunas entrevistas y diseños poco conocidos.

El libro también hace un repaso a la influencia de sus ideas tras casi un siglo, algo que ha afectado al mundo de la tecnología, la ciencia y la industria. En general se repasa cómo su trabajo ha influido en diversas áreas, en campos tan diversos como las energías limpias, la robótica o la transmisión de información y energía de forma inalámbrica.



Como bonus, incluye una app de realidad aumentada que permite apuntar con la cámara del móvil a unos códigos especiales que están impresos en algunas página y visualizar algunos de los diseños e imágenes del libro en 3D.