The Great 78 Project, una iniciativa para salvar millones de discos de 78 rpm

Por @Wicho — 18 de Agosto de 2017

The Great 78 Project es una iniciativa de Internet Archive, George Blood LP y el Archive of Contemporary Music que tiene como objetivo conservar para la posteridad los aproximadamente tres millones de grabaciones en discos de 78 rpm que se estima que se produjeron en los Estados Unidos desde 1898 hasta la década de los 50 del siglo XX y que permanecen básicamente olvidados porque no ha habido interés comercial en sacarlos en otros soportes.

Es una tarea complicada, para empezar porque la inmensa mayoría de esos discos están hechos en goma laca, un material que ya en origen era frágil pero que después de décadas y décadas ya es como para manejarlo con extrema precaución.

Luego está el hecho de que, en especial en las primeras décadas de la fabricación de discos, lo de la velocidad de reproducción no estaba estandarizado, así que muchas veces toca «adivinar» a qué velocidad hay que reproducirlos.

Tienen unos 200.000 discos en sus manos, de los que ya hay digitalizados más de 50.000, que te puedes bajar en varios formatos; y siguen trabajando en ello.

La duda está en si, con lo volubles que somos con los formatos digitales, al final no durarán más las copias físicas de estas grabaciones, que también están archivando con todo el cuidado del mundo, que las digitales.

Aparte de en la web en @great78project van tuiteando enlaces a distintas piezas de la colección cada pocos minutos. Los hay muy curiosos, como por ejemplo grabaciones hechas con el Novachord, el primer sintetizador polifónico, fabricado por Hammond entre 1939 y 1942.

(Vía The Verge).