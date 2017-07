Los lenguajes de programación más populares en aprendizaje automático (machine learning)

Por @Alvy — 21 de Julio de 2017

Python, R, Java, JavaScript y C.



Al igual que en los 10 lenguajes más populares de programación que selección IEEE Spectrum a partir de una decena de fuentes, esta lista de Jean-François Puget de IBM, que procede de las búsquedas en Indeed.com sobre machine learning y data science permite hacerse una idea de cómo ha evolucionado el interés por cada uno de ellos.

En los clásicos del Top #5 aparece el R, muy orientado al análisis estadístico y al final de la lista están Julia, Scala y Lua. Quien esté interesado en el aprendizaje automático hará bien en echarles un vistazo.

Hay más detalles sobre cada uno de los lenguajes y cómo se adecuan a la programación para aprendizaje automático o al trabajo de los científicos de datos en el artículo original: The Most Popular Language for Machine Learning is (traducido al español en el blog Technologies Running).

