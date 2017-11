Alguien se ha molestado en calcular cuánto es «hace mucho tiempo» en Star Wars

Por Nacho Palou — 8 de Noviembre de 2017

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana…

Patrick Johnson, profesor adjunto en la universidad de Georgetown, discurre qué significa, física conocida en mano, “hace mucho tiempo” en la franquicia de Star Wars,

La teoría más aceptada sobre la edad del universo, asumiendo que Star Wars sucede en nuestro universo, es que tiene alrededor de 13.700 millones de años. Considerando indicadores como el origen del universo (hace 13.700 millones de años), cuándo se formaron las primeras galaxias (1.000 millones de años después del big bang), y cuánto tiempo hizo falta para que los organismos unicelulares evolucionaran a organismos multicelulares (2.000 mil millones de años después), significa que Star Wars debió suceder al menos 9.000 millones de años después del big bang, lo que deja un margen de unos 4.700 millones de años hasta la época actual en la que puede suceder Star Wars, que es realmente “hace mucho tiempo.”

Eso asumiendo que Luke y compañía no son descendientes de los únicos humanos que conocemos, lo cual sería etraño salvo que uno vea el canal Historia en exceso. Y si lo son entonces cuándo sucede Star Wars depende en el tiempo del desarrollo de la raza humana que conocemos, pero entonces la frase sería más bien “Dentro de mucho tiempo...” y no es esa.

También Patrick Johnson menciona la posibilidad de que Star Wars suceda antes del big bang, en un universo que existió antes del actual: “esto no es ciencia-ficción, algunas teorías sugieren que hubo un universo antes del universo,” pero es poco probable que del big bang vuelva a surgir un universo casi calcado al que conocemos y una raza humana idéntica desde el color del pelo hasta el nivel de estulticia.

Más en Wired, The Physics of When, Exactly, Star Wars Takes Place (bueno, exactly, lo que se dice exactly, tampoco.)

Vía Uproxx.

Relacionado,