Los CGI de las películas de David Fincher: discretos e invisibles, pero diferenciadores

Por @Alvy — 29 de Mayo de 2017

Quienes disfrutan de las películas de David Ficher lo suelen hacer tanto por las historias como por los grandes detalles que en cierran. Y se trata de películas que no son necesariamente «de efectos especiales»… (exceptuando Alien 3 y poco más) Pero si todo es tan perfecto es precisamente porque no es real: son CGI discretos e invisibles, la forma que tiene Fincher de hacer la «magia del cine».

Fincher tiene en su filmografía títulos de peliculones como Seven, El club de la lucha, Zodiac, The Social Network, El curioso caso de Benjamin Button… prácticamente todas sus obras son de una calidad envidiable por no decir superior.

En este vídeo KaptainKristian hace un repaso visual de cómo consigue esa magia, algo que se resume en tres letras: CGI – imágenes creadas por ordenador. Ya sean fondos para las escenas, dobles con la cara de los actores o salpicaduras de sangre cada CGI consigue que la escena tenga un toque más realista y visualmente agradable e impactante. Precisamente el tipo de cosas que los espectadores aprecian aunque muchas veces no sepan por qué.

El uso de dobles con la cara digitalizada de los protagonistas es evidente en películas como Bejamin Button, pero muchos dirían que innecesario en otras como la persecución en moto de Millenium (grabada por especialista) o la escena de la regata de The Social Network (donde remeros profesionales hicieron el trabajo sucio). Sin embargo si se puede «pegar» en su cuerpo la cara de los protagonistas sin que se note, el resultado es sencillamente superior.

Lo mismo sucede con la sangre de las víctimas de Zodiac: las salpicaduras por CGI son más fáciles de «controlar» y son más realistas que la «sangre de película», así que, ¿para qué mancharse? Otro detalle que me pareció genial es la escena en la que tras un diálogo uno de los actores emboca en un mini-golf. Complicado trick shot para el presupuesto y tiempo de una película así que… ¿por qué usar una bola real? Una creada por ordenador es igual de realista y se emboca seguro.

