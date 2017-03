Este vídeo compara escenas de Rogue One con escenas de la trilogía original de Star Wars

Por Nacho Palou — 29 de Marzo de 2017

Este delicioso vídeo de Zackery Ramos-Taylor compara algunas escenas de Rogue One con escenas de las tres películas originales de Star Wars, los episodios 4, 5 y 6. Viendo el vídeo cuesta creer que entre una y otras películas hayan transcurrido 40 años: los personajes, la ambientación, la iluminación, la estética, la fotografía,... todo ello se asemaja de tal modo que en más de una escena sería difícil decir a qué película pertenece. Eso sí, los personajes resucitados con CGI (Tarkin, Leia) chirrían más cuando se ponen cara a cara con su gemelo de carne y hueso.

Precisamente para asemejar una y otra producción las últimas producciones de Star Wars (Rogue One y El despertar de la fuerza) recurren a las mismas técnicas y equipos de filmación empleadas en la trilogía original. Algunas escenas de El despertar... están grabadas con película, con el mismo formato y equipo de filmación que usó George Lucas en 1977.

Este otro vídeo que fusiona el final de Rogue One con el inicio de Una nueva esperanza también prueba cómo la producción de Rogue One se cuidó más de lo que parece a simple vista. Tal vez por eso Rogue One gustó tanto a los fans de la saga original.

Relacionado,