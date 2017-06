Un bonito vídeo a cámara lenta protagonizado por los míticos F-15 Eagle

Por Nacho Palou — 1 de Junio de 2017

Grabado en la base aérea japonesa de Hyakuri, en Japón, este bonito vídeo de 1-300 es un tributo al mítico y veterano McDonnell Douglas F-15 Eagle que lleva en servicio desde 1976 — aunque gracias a sucesivas mejoras y actualizaciones sigue conservando su superioridad aérea y todavía es uno de los aviones más sofisticados, capaces y completos.

El F-15 es un avión precioso muy similar a los F-14 de la película Top Gun retirados en 2006 —aunque cada uno estaba diseñado con diferentes propósitos (como caza de combate aéreo para la US Air Force el primero, como interceptor para la US Navy el segundo)— y esta variante F-15J lo es todavía más con la decoración de la Fuerza de Defensa Aérea japonesa que exhibe en estas imágenes, que no se ven muy habitualmente.

El vídeo está grabado con una cámara Panasonic GH4 con diversos objetivos de Canon. La música es de Chris Zabriskie.

Vía SLRLounge.