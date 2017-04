El GIF animado que tardará 1000 años en reproducirse

Por Nacho Palou — 14 de Abril de 2017

Y pensé: ha llegado el momento de hacer el GIF animado más largo que sea posible.

Juha van Ingen

ASLAP (As Long As Possible) es una instalación artística instalada por Juha van Ingen en el Museo de Arte Contemporáneo Kiasma, en Finlandia. Consiste en un GIF animado de 48.140.288 fotogramas que tardará 1000 años en reproducirse: se inició el pasado 28 de marzo y el último fotograma aparecerá en pantalla en 3017. Si para entonces la instalación y el mundo siguen en pie. O si queda alguien para verlo.

Juha van Ingen admite que se trata de una obra “muy optimista”, ya que su funcionamiento depende de las generaciones futuras. Un marrón para sus descendientes, vaya.

El GIF animado en sí mismo no es especialmente emocionante: consiste en un contador que muestra números blancos sobre fondo negro. Cada fotograma se visualiza durante 10 minutos antes de pasar al siguiente. En un intento por asegurar que el GIF se reproducirá por completo, la animación se reproduce simultáneamente en varias pantallas sincronizadas. De modo que si alguno de los ordenadores falla habrá otros que continuarán con la obra.

Tampoco hace falta esperar 1000 años para ver cómo termina. Este es el fotograma final, el que se mostrará en la instalación allá por el año 3017,

Y ahora ya podemos seguir cada uno con lo nuestro.

Vía Oddity Central.