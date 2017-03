Surrealismo de lunes: nada es lo que parece

Por Nacho Palou — 27 de Marzo de 2017

It's Different From What You Expected (No es lo que esperabas) es una pequeña sección del cineasta Daihei Shibata dentro del programa educativo Design Ah! El programa se emite en la televisión pública japonesa para divulgar lo divertido del diseño y para inspirar a los más jóvenes acerca del arte y la creatividad.

El vídeo recopila varios de los segmentos de la sección It's Different From What You Expected emitidos en la temporada de 2014. También hay una recopilación de 2013 y una recopilación de 2015.

Vía Vice.