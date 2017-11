A los dinosaurios se los llevó por delante un meteorito, 30 segundos de diferencia y algo de mala suerte

Por Nacho Palou — 13 de Noviembre de 2017

Según un reciente estudio las probabilidades de que un meteorito como el impactor de Chicxulub causara la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años eran más bien “bajas”. En concreto del 13 por ciento debido a que la catastrófica cadena de eventos que desencadenó el impacto sólo pudo ocurrir porque el asteroide golpeó zonas ricas en hidrocarburos, que ocupan aproximadamente el 13 por ciento de la superficie terrestre.

A causa de la cantidad y al tipo de materiales expulsados a la atmósfera por el impacto de Chicxulub (polvo de roca pulverizada y dióxido de azufre), en la península de Yucatán, en México, se produjo un descenso global de las temperaturas de entre 8 y 11°, lo que enfrió la tierra entre 13 y 17°. También causó una disminución en las precipitaciones de entre el 70 y el 85 por ciento y una disminución de aproximadamente entre 5 y 7° en la temperatura del mar, causando la extinción masiva de numerosas formas de vida — incluyendo los dinosaurios.

Si en cambio el asteroide hubiera caído en una zona de la Tierra con una presencia baja o media de hidrocarburos, que es aproximadamente el 87 por ciento de la superficie terrestre, la extinción masiva no se habría producido y las especies podrían haber sobrevivido.

Por tanto, dicen los investigadores,

“Fue el lugar del impacto del asteroide lo que cambió la historia de la vida en la Tierra”

El estudio coincide con la teoría que recogía hace no mucho el documental de la BBC The Day the Dinosaurs Died. Según Popular Science, “si ese meteoro hubiera llegado sólo 30 segundos más tarde habría impactado en algún lugar del Atlántico o del Pacífico. En cualquiera de esos dos lugares el impacto habría provocado algunas olas realmente mortíferas, pero al menos no se habrían extinguido a los dinosaurios.”

“Los pájaros están bien y todo eso, pero estaría bien tener algunos pequeños ‘Raptores’ correteando por ahí, en lugar de gallinas.”

Imagen: Tohoku University.