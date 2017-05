Mirando el universo con los ojos de la radio

Por @Wicho — 24 de Mayo de 2017

La doctora Natasha Hurley-Walker explica en la charla Seeing the sky with radio eyes de TEDxPerth por qué es tan importante que seamos capaces de mirar el universo no sólo en el espectro de la luz visible, pues es una ventana minúscula a todo lo que tiene que ofrecer.

Observarlo en la banda de las ondas de radio nos permite «viajar al pasado» y ver las galaxias más antiguas; es una forma de ver el universo primordial que hasta que aprendimos a ver más allá de lo que nos permiten nuestro ojo desnudo jamás habríamos imaginado.

Con el GLEAMoscope se puede jugar a ver el universo en distintas longitudes de onda; incluye datos del GaLactic and Extragalactic All-sky MWA, también conocido como GLEAM, un estudio de 3000.000 fuentes de radio de fuera de nuestra galaxia en 20 frecuencias entre los 70 y los 230 MHz que se hizo con el radiotelescopio Murchison Widefield Array.

(El vídeo subtitulado vía La ciencia y sus demonios).