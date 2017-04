Así podría ser el anuncio de un viaje al espacio en la Boeing Starliner

Por @Wicho — 12 de Abril de 2017

No dicen el precio –por ahora es una de esas cosas que si tienes que preguntar el precio es que no puedes permitírtelo– pero por todo lo demás este vídeo en 360º de lo que sería el lanzamiento de una cápsula tripulada Boeing Starliner es lo más parecido a un anuncio de un viaje al espacio que he visto nunca.

Boeing está desarrollando la Starliner bajo un contrato con la NASA para proporcionarle a la agencia un medio de enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional sin depender de las Soyuz rusas; SpaceX está haciendo lo propio con la Dragon v2.

Pero los contratos con Boeing y SpaceX no son exclusivos, con lo que cualquiera de las dos empresas pueden usar sus cápsulas para sus propias misiones o venderlas a terceros.

Boeing ha encendido recientemente la primera Starliner; podría tenerlas en servicio para 2018, aunque más bien será 2019.

La NASA, por su parte, sigue trabajando en su propia cápsula tripulada, la Orión, que es harto improbable que vuele antes de 2022, mientras