La misión a Marte que costó menos que la película The Martian

Por Nacho Palou — 20 de Marzo de 2017

Hace ya unos años que la sonda Mars Orbiter Mission (MOM) de la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO) llegó a Marte, se puso en órbita con éxito y empezó a hacer sus labores de sonda. La agencia espacial india se convirtió así en la cuarta organización que lograba alcanzar Marte y la primera en conseguirlo al primer intento.

Marte es un planeta hostil ya incluso antes de llegar a él: desde los años de 1960 menos de la mitad de las misiones destinadas a ese planeta han tenido éxito.

En Blackchannel dedican un artículo sobre aquella misión de la agencia india en These Scientists Sent a Rocket to Mars for Less Than It Cost to Make “The Martian”,

El 5 de noviembre de 2013 se lanzó un cohete con destino a Marte. Era la primera misión interplanetaria de la India, Mangalyaan, y una gran apuesta. Sólo el 40 por ciento de las misiones enviadas a Marte por grandes agencias especiales han tenido éxito. Ninguna lo consiguió en su primer intento. Es más, la agencia espacial india, ISRO, contaba con muy poco presupuesto: mientras que la sonda Maven de la NASA costó 651 millones el presupuesto de la misión Mangalyaan fue de 74 millones. En comparación el presupuesto de la película The Martian fue de 108 millones. Ah, y la ISRO lanzó su cohete sólo 18 meses después de ponerse manos a la obra [el desarrollo The Martian llevó casi tres años].



Unos cuantos meses y varios millones de kilómetros más tarde la sonda MOM se preparó para entrar en la órbita de Marte. Aquel fue un momento crítico. Si el orbitador entraba en el ángulo incorrecto acabaría estrellándose contra el planeta o perdiéndose en el espacio.

En la agencia espacial india “casi una cuarta parte del personal técnico son mujeres,” incluyeando la persona responsable de calcular cuál era el ángulo correcto.

