Un piloto despistado obliga a aplazar el lanzamiento de la cápsula de carga Cygnus 8

Orbital ATK tenía todo listo para el lanzamiento de la cápsula de carga Cygnus 8, bautizada como S.S. Gene Cernan, rumbo a la Estación Espacial Internacional cuando, a menos de dos minutos del encendido de los motores del cohete Antares que iba a ponerla en órbita…

Un pequeño avión fue detectado volando a unos 500 pies de altura y unos diez kilómetros de la costa, lo que lo colocaba dentro del área de seguridad delimitada alrededor del Espaciopuerto Regional del Medio Atlántico, lo que obligó a cancelar el lanzamiento ya que no le daba tiempo a salir de la zona de seguridad antes de que se cerrara la ventana de lanzamiento.

We have confirmed that the aircraft that aborted today's launch attempt was a small aircraft flying at about 500ft approximately 6 miles offshore.