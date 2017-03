SpaceX se apresta a lanzar su primer Falcon 9 reutilizado

Por @Wicho — 21 de Marzo de 2017



El Falcon 9 que lanzó la Dragon 8 antes de despegar – SpaceX

Si no hay más retrasos SpaceX hará una prueba estática del cohete Falcon 9 que va a lanzar el satélite de telecomunicaciones SES-10 el próximo 26 de marzo. Si todo funciona correctamente luego le acoplarán el satélite para realizar el lanzamiento el día 29.

No es mayor novedad que SpaceX lance un satélite de comunicaciones ni que lo haga con un Falcon 9, pero sí lo es que este será el primer lanzamiento en el que utilicen una primera etapa recuperada de un lanzamiento anterior, en este caso la usada para lanzar la cápsula de carga Dragon 8 a la Estación Espacial Internacional.



El lanzador de la Dragon 8 camino del puerto – SpaceX

Y no sólo se trata de reutilizar esa primera etapa sino que también van a intentar que de nuevo aterrice en el espaciopuerto autónomo flotante Of Course I Still Love You.

Es casi, casi, ciencia ficción, y cada vez tiene más de ciencia y menos de ficción.