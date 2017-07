Todo listo para el lanzamiento de la Soyuz MS-05

La cápsula tripulada Soyuz MS-05 ya está lista en el cosmódromo de Baikonur para su lanzamiento rumbo a la Estación Espacial Internacional, previsto para las 17:41, hora peninsular española, del 28 de julio de 2017. Si todo va según lo previsto seis horas y veinte minutos después la nave se acoplará a la EEI. El lanzamienro podrá seguirse en directo a partir de las 16:45.

A bordo irán Sergey Ryazansky de Roscosmos, Paolo Nespoli de la Agencia Espacial Europea y Randy Bresnik de la NASA. Es el segundo vuelo para Ryazansky y Bresnik, mientras que es el tercero para Nespoli. Usarán un transformer que le ha prestado su hijo Max a Paolo Nespoli para comprobar cuando entran en órbita, pues en ese momento comenzará a flotar en caída libre.

My son Max finally agreed to lend me one of his #Transformers (the smallest…): it will be one of our 3 0-g indicators. #VITAmission #ZeroG pic.twitter.com/PgYyCvVHo7