Cómo acceder a la versión previa del futuro navegador Chrome para móviles

Por Nacho Palou — 29 de Mayo de 2017

Desde hace ya algún tiempo la versión preliminar de Chrome Canary permite acceder a la que será una importante puesta al día del navegador Chrome. Está disponible para macOS, Windows (32 y 64 bits) y Android y suele añadir funciones nuevas cada cierto tiempo.

A pesar de que Chrome Canary sigue en fase “experimental e inestable” (“destinado a desarrolladores y a usuarios pioneros, por lo que se pueden producir errores”) las versiones más recientes resultan bastante “utilizables”.

Aunque esencialmente su aspecto es muy similar y casi idéntico al actual Chrome Canary incluye mejoras invisibles relacionadas con el rendimiento y el consumo de recursos. Conserva y potencia funciones que ya existen en Chrome, como la sincronización entre dispositivos o el ahorro en la transferencia de datos en móviles — algo que es de agradecer, salvo porque para acceder a esa función hay que navegar a través de los servidores de Google. Aunque en la práctica Google se va a enterar de por dónde navegas igualmente: la pantalla de inicio del navegador Chrome Canary incorpora un apartado de “sitios web recomendados” en función de los gustos de navegación de cada usuario.

Después de instalar Chrome Canary en el móvil (disponible para Android en Google Play) es posible acceder a parámetros de configuración (de esos de “tocar por cuenta y riesgo”, aunque hay una opción que devuelve la configuración inicial) accediendo a,

chrome://flags/#enable-chrome-home

(copiar y pegar en la barra del navegador)

Y cambiando estos parámetros de “Default” a “Enable”,

Esto permite activar y ver la nueva disposición de la pantalla de inicio en la cual destacan la zona de inicio de navegación (marcadores, sitios habituales y sugerencias de navegación) y la ubicación de la barra de navegación que ahora se sitúa en la parte inferior de la ventana del navegador, mientras que la barra de estado (la que visualiza el progreso de la carga de una página web) se sitúa en la parte inferior, al contrario de lo que era habitual hasta ahora.

* * *

La lista completa de las URL secretas de Chrome y sus fuciones se puede encontrar en Complete List of “Secret” Chrome URLs And Their Uses.

