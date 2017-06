El libro de los dígitos de π

Por @Alvy — 7 de Junio de 2017

Resulta que Kirai se encontró en un paseo por el barrio de Shinagawa, en Tokio con el libro con el número pi. Más concretamente, un libro que contiene pi, más exactamente un millón de dígitos decimales de π.

Cuenta que el curioso volumen está entre los «5.000 libros más populares» en Japón y que probablemente es un auténtico chollo para las editoriales: «imprimir un número y publicarlo».

Buscando, buscando encontré que en España Amazon vende un libro igual o muy parecido (ejem) bajo el título Pi: the first million digits and visualization with Python en edición en japonés y para Amazon Kindle. Como extra, incluye el código Python para generar todos los decimales de π que quepan en tu ordenador. Un buen extra.

