SF, sci-fi, skiffy: tres variantes de la ciencia ficción

Por @Alvy — 1 de Enero de 2017

Lisa Yaszek, presidenta de la Science Fiction Research Association es una historiadora de uno de los géneros que más nos entretienen por aquí: la ciencia ficción. Pero ciencia ficción hay mucha y muy variada, así que en este vídeo dedica un par de minutos a explicar las diferencias de estilo y calidad entre la SF, Sci-Fi y Skiffy. Y yo que pensaba que solo había dura y blanda y algunos estilos temáticos…

Dice que el asunto tiene un poco que ver con la jerga que utilizan los expertos de la ciencia ficción, pero que SF, Sci-Fi y Skiffy varían de mayor a menor en términos de «pureza» en cuanto a la parte de «ciencia/tecnología» y, casi a la inversa, de menor a mayor en la parte de «ficción/calidad». Con tres ejemplos es fácil verlo:

La SF cuida más losy analiza nuestro lugar en el universo y el impacto de los avances en la sociedad. La Sci-Fi puede que cuide lo anterior un poco, pero se centra más en. Finalmente está la Skiffy, que es sencillamenteusando la ciencia y tecnología del futuro de forma absurda o histriónica.

Naturalmente estas variantes no son separación absoluta sino que en las delgadas líneas que difuminan unas de otras hay un sinfín de títulos, tanto de películas como de series de televisión, literatura o cómics. Así de primeras se me ocurren Blade Runner, The Matrix o Mars Attack! En cualquier caso es el típico tema que da para una larga charla con los colegas en una buena y agradable sobremesa.

(Vía Futurity.)