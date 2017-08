Un prototipo de salvavidas teledirigido

Por @Alvy — 28 de Agosto de 2017

Este invento de Noras Performance llamado U Safe es una especie de salvavidas con propulsión, o un «barco teledirigido con forma de salvavidas», depende de cómo se mire.

Según explican el U Safe es eléctrico, tiene una flotabilidad suficiente para 200 kg (dos personas, en la práctica), 40 minutos de autonomía y un alcance de unos 5 km. Se controla manualmente con un mando remoto, como una especie de barco teledirigido, por lo que hay que acercarse con una barca hasta la persona en apuros para que ésta pueda agarrarse y sacarla arrastrándola con él – o incluso que un salvavidas humano vaya ayudándose del ingenio flotante si las condiciones son complicadas.

A pesar de su buena pinta y de lo épico de las imágenes –y la música– es uno de esos inventos que parece que no lo han conseguido: el vídeo y la web están congelados en 2015 con un cartel de «en venta próximamente», y eso en cualquier área de la tecnología es una eternidad.

¿Las razones de que no puedas ir a la tienda y comprar uno? Ni idea. Con estas cuestiones tan delicadas de seguridad y rescate a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad y no se yo si jugársela a enviar un flotador a alguien que se ahoga histéricamente en el mar sería la mejor idea. O quizá sea demasiado caro o poco fiable como para resultar práctico. O no suficientemente estanco, o su flotabilidad no sea la esperada… O simplemente es por falta de financiación. En fin, lo mantendremos en el radar por si reaparece dentro de algún tiempo.

