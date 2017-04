El aire alrededor de la Torre Eiffel pesa más que la propia torre

Por @Alvy — 5 de Abril de 2017

El hierro pudelado que se empleó en la construcción de la Torre Eiffel pesa unas 7.300 toneladas, más o menos. Esto puede parecer una barbaridad, pero es un diseño «económicamente ligero» teniendo en cuenta sus dimensiones (unos 325 metros de altura y 125 metros entre los pilares de la base). De hecho suele citarse como curiosidad sorprendente que la torre es más ligera que el aire que hay en el «espacio que ocupa» a su alrededor.



Se puede calcular que el cilindro de aire que la abarcaría, con un radio de 88m y 325m de altura tiene unos 8 millones de metros cúbicos. Teniendo en cuenta su densidad, todo ese aire pesaría un total de unas 10.000 toneladas, más que la propia torre. Incluso si habláramos de un «prisma de aire» más ajustado, de base cuadrada de 125 x 125m con 325m de altura, el aire de ese espacio pesaría unas 6.200 toneladas, también bastante cerca del peso total del hierro de la construcción. [Fuente: An interesting fact about the Eiffel Tower + Wikipedia.]



Relacionado: