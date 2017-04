Puedes imprimir en 3D un «space invader» que te sujete el papel higiénico

Por Nacho Palou — 7 de Abril de 2017

Las impresoras 3D era para esto, sin sarcasmo: para crear objetos útiles, personales y geniales que de otro modo sencillamente nunca existirían.

Las instrucciones para imprimir este soporte para el rollo de papel higiénico a lo Space Inverders están en Space Invader Toilet Paper Holder. También a modo de ejemplo del poder de la impresión 3D este modelo es una versión mejorada sobre un diseño anterior, modificado para facilitar el cambio del rollo de papel. Modelo que a su vez tú mismo podrías modificar y adaptar a tus gustos y necesidades.

Hay más ejemplos de cosas útiles y chulas que puedes imprimir en 3D en (precisamente) Cool 3D Printed Objects That Are Actually Useful.