Las muertes atribuidas a los accidentes nucleares de Chernóbil y Fukushima

Por Nacho Palou — 25 de Julio de 2017

En el artículo What was the death toll from Chernobyl and Fukushima? de Our World in Data trata de dar respuesta a la pregunta de cuántas muertes causaron los dos accidentes nucleares que alcanzaron el nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares; el accidente de Chernóbil (Unión Soviética / Ucrania, en 1986) y el accidente de Fukushima (Japón, en 2011)

El nivel 7 corresponde a un accidente grave o mayor en el cual se produce una liberación de material radiactivo que pone en riesgo la salud general y el medio ambiente. Dar con la cifra del peaje en vidas humanas que supone un accidente de este tipo no es trivial porque hay que considerar dos causas fatales: primero las muertes causadas de froma directa en el momento del incidente y en los días posteriores (31 en el caso de Chernóbil, ninguna en el caso de Fukushima) y despúes —y aquí viene lo complicado— las muertes causadas a largo plazo por la exposición a la radiación liberada, que se ha relacionado con diversos tipos de cáncer.

En esta segunda consideración es donde las cifras se disparan y Our World in Data calcula que en el accidente de Chernóbil causó la muerte de entre 34.000 y 97.000 personas; en el caso de Fukushima (sin contar los casi 16.000 muertos causados por el tsunami) la cifra dista de ser “ninguna”: Our World in Data atribuye al accidente nuclear de Fukushima entre 1600 y 2000 muertes causadas por o que causará la exposición a niveles altos de radiación, el estrés inducido por la evacuación y la exposición a niveles bajos de radiación,

El riesgo potencial de la energía nuclear existe: tanto en Chernóbil como en Fukushima hay víctimas mortales debidas al impacto nuclear directo, a la exposición a la radiación y al estrés psicológico. Sin embargo en los dos mayores desastres nucleares el número de muertos es del orden de decenas de miles en uno y de miles en el otro. Por supuesto que son muchos muchos, pero también son muchas menos muertes de las que causan cada año otras fuentes de energía convencionales.

En el artículo What is my risk of dying prematurely from air pollution? se explica esta última frase: según la OMS la contaminación del aire causa 7 millones de muertes cada año.

En la mayoría de los casos se trata de muertes prematuras de personas con problemas cardiorrespiratorios agravados o inducidos por la contaminación del aire y que acortan su vida en meses o años. Aquí la magnitud no son miles o decenas de miles sino de millones — del orden de miles sólo en España (13.400 muertes en 2015).