Las guerras del software, ahora en la realidad aumentada:

ARCore

vs.

ARKit

Google ha presentado ARCore, el kit de desarrollo de software para realidad virtual en Android. Es en cierto modo un «competidor directo» del ARKit de Apple, del que ya hemos visto decenas de ejemplos desde hace meses y que se incorporará en el próximo iOS 11.

Los desarrolladores pueden utilizar ARCore directamente desde Android Studio y con Unity y Unreal. ARKit parece más integrado con todo el software de iOS incluyendo SceneKit, aunque también se complementa bien con Unity y Unreal. Aquí una de mis demos favoritas de ARKit, la de la comida realista 3D en realidad aumentada para los restaurantes que se atrevan a exhibir así su menú:

y cómo no, el homenaje al Take on me del mítico grupo ochentero Aha:

Lo único que le falta a esta tecnología para petarlo es un dispositivo que no te haga parecer imbécil o un paletillo cuando lo llevas delante de los ojos. Quizá Nokia venga al rescate (sería una buena resurrección). En fin, esperemos no acabar demasiado agobiados con tanta realidad aumentada.

