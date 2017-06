Esta web calcula el riesgo de que te sustituya un robot según cuál sea tu trabajo

Por Nacho Palou — 1 de Junio de 2017

Will Robots Take My Job?, desarrollado por Mubashar Iqbal y Dimitar Raykov, se basa en un estudio realizado hace algunos años que analizaba más de 700 ocupaciones y evaluaba cuál era el riesgo de automatización de cada una de ellas; estos es, el riesgo para quien las desempeña de verse sustituido por una máquina, un ordenador o un robot.

Según aquel informe casi la mitad de los trabajos eran susceptibles de ser automatizados, una cuarta parte de ellos con hasta un 90 por ciento de probabilidades de que esto sucediera a medio plazo.

Por ejemplo, dedicarse a conducir o realizar rutas de reparto es un trabajo con “alto riesgo de automatización“ con un 98 por ciento de probabilidades pasar a ser una tarea automatizada. “Estás condenado” según Will Robots Take My Job?

En el extremo opuesto están los autores y escritores que se dedican a escribir contenidos originales, guiones de cine, historias, publicidad y cosas similares. Ellos pueden sentirse más o menos seguros, por ahora: la probabilidad de que los sustituya un robot es de sólo un 3,8 por ciento. Por ahora.