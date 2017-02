La impresora 3D que imprime rápidamente usando un holograma 3D

Por Nacho Palou — 21 de Febrero de 2017

Las impresoras 3D estereolitograficas utilizan un haz de luz láser ultravioleta para solidificar algún tipo de material fotosensible, como resinas líquidas que se endurecen al recibir el haz de luz. También pueden usarse resinas y metales en polvo, como el aluminio, que se funden al contacto con el haz de luz láser y que vuelven a solidificarse rápidamente según los trazos hechos por la luz.

En este sentido el funcionamiento de esas impresora es esencialmente igual que como funcionan otras impresora 3D más comunes (las que utilizan filamentos de resinas o plásticos), en el sentido de que el objeto a imprimir se construye por la superposición capas que se van depositando y endureciendo unas sobre otras hasta que el objeto cobra forma.

La compañía Daqri ha desarrollado una variante de impresora 3D estereolitografica que utiliza hologramas para acelerar la impresión 3D con resina líquida. Así, en lugar de un único haz de luz láser que va endureciendo la resina capa por capa lo que hace la impresora de Daqri es proyectar con luz láser un holograma 3D “dentro” de un recipiente lleno de resina fotosensible.

Esto produce una pieza sólida tridimensional “de golpe” dentro de la resina (la que ha recibido la proyección del holograma), formándose el objeto completo toda a la vez en lugar de formarse capa por capa como es habitual.

Por ahora lo que se ve en el vídeo es un modelo experimental. El tamaño de la pieza impresa en 3D usando un holograma 3D (en lugar de un barrido de luz) da una pista sobre la dificultad y la potencia de procesamiento que es necesaria para proyectar el holograma de una pieza grande y compleja que además tenga con resolución adecuada para que la impresión 3D no resulte un pegote. “Pero en tanto la potencia de cálculo de los ordenadores aumenta la empresa es optimista sobre las posibilidades de proyectar objetos tridimensionales en tiempo real”, dicen en This Super-Fast 3-D Printer Is Powered by Holograms.

