Hiperkilometraje es cuando recorres 900 km del tirón con un Tesla S

Por Nacho Palou — 22 de Junio de 2017

Más exactamente 901,2 km recorridos con una sola carga de batería a bordo de un Tesla Model S P100D, el modelo provisto con dos motores eléctricos — uno en cada eje. Los detalles los cuenta Steven Peeters en su blog, One crazy trip and a new world record!, recogido por Electrek y aplaudido públicamente por Elon Musk.

Eso sí, necesitó 23 horas para completar el trayecto (una ruta circular de 26 km por varias poblaciones belgas) a una velocidad de unos 40 km/h (hasta les paró la policía temiendo que estuvieran probando el modo de conducción autónoma). Según Steven 40 km/h es la velocidad más eficiente del vehículo. Para romper el récord tuvo que prescindir del climatizador y calzar el coche con unos neumáticos de alta eficiencia, unos Michelin Primacy,

A medida que transcurría el tiempo y acumulábamos más y más vueltas por la “pista” comenzamos a ser cada vez más eficientes. Conseguimos una eficiencia promedio de 100 Wh por kilómetro recorrido [100 Wh/km, consumo de electricidad del vehículo] y en algunos tramos de menor velocidad llegamos a 88 Wh/km. Nunca pensamos que sería posible lograr esas cifras con un vehículo de 2300 kg.

El récord anterior era de 728,7 km recorridos con una única carga de batería, logrado con un P85D.