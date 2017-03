Este Lexus te echa del carril rápido con elegancia y eso es algo que necesitamos ya

Por Nacho Palou — 31 de Marzo de 2017

El Lane Valet es un avance innovador que todo conductor apreciará.

Por ahora el Lane Vale de Lexus es una idea que consiste en una asistente para adelantar a esos conductores que se empeñan en circular por el carril de la izquierda sin motivo.

Se basa en la comunicación entre vehículos y en la conducción semiautónoma y consiste en que cuando el sistema detecta que hay un vehículo obstruyendo el paso en el carril se inicia una comunicación entre vehículos en la cual, esencialmente, el coche que circula detrás pero más rápido pide paso, de modo que el coche del Señor Pisahuevos que circula delante enciende el intermitente y se aparta por sí mismo automáticamente — en cuanto detecta que el carril de la derecha está libre.

Y entonces el mundo (o al menos la autopista) se convierte en un lugar mejor,

Es increíble lo cortés que fue el conductor que circulaba detrás de mí. No sólo me movió a un carril más seguro y apropiado para mi huevez sino que me ayudó a poner el intermitente y todo.

—K. Doupe, California.