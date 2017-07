El gamer ciego que juega como profesional en competiciones de Street Fighter 5

Por Nacho Palou — 19 de Julio de 2017

En Motherboard, The Blind Gamer Playing 'Street Fighter 5' at a Pro Level,

De niño Sven van Wege disfrutaba con los videojuegos. Perdió la vista cuando tenía seis años, en agosto de 1992, debido a un tumor frontal que dañó los nervios ópticos. Tuvo que permanecer seis meses en el hospital porque también sufría leucemia.



“Cuando llegué a casa lo primero que hice fue sentarme delante del ordenador y en seguida me di cuenta: Hey, esto ya no va a ser posible. Me llevó un tiempo darme cuenta de que podía seguir jugando a videojuegos de lucha. Al principio jugaba unas pocas horas al día. Después, durante meses, sólo dormía, jugaba, comía, jugaba, dormía, comía, jugaba. No iba a la escuela porque todavía estaba convaleciente. Así que sí, los videojuegos tuvieron un papel determinante en mi infancia, y todavía lo tienen hoy.”

Sven participa en campeonatos de videojuegos de lucha y gana. No logró los fondos para asistir a EVO 2017, pero en Help Sven, the Blind Street Fighter se puede contribuir para ayudar a que Sven acuda a futuros torneos profesionales.

