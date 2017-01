Weimei WePlus 2, un elegante y completo Android

Por @Alvy — 23 de Enero de 2017

Weimei WePlus 2 Sistema Android 6.0 Pantalla 5,5" IPS Resolución 1920 x 1024 Peso 169 gr CPU Helio P10 octa core 1,8 GHz Cámaras 13 / 8 Mpx Memoria RAM 4 GB Almacenamiento 64 GB / hasta 128 GB Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Batería 3.130 mAh Precio (PVP) 330 € Otras características: Sensor de huella. Doble Micro-SIM 4G. Conector USB tipo C. Altavoces Bass Speakers DTS. Conectividad 2G/3G/4G LTE. Acelerómetro. Brújula. GPS/A-GPS. Sensor brillo y proximidad. Led de notificaciones. Bluetooth 4.0 A2DP. Conexión auriculares 3,5 mm. Incluye cargador y cable USB.

He estado probando un tiempo el Weimei WePlus 2, una versión renovada del modelo de gama más alta que ofrece Weimei, un Android «supervitaminado» en casi todos los aspectos. Equipado con 4 GB de RAM, sensor de huella, USB Tipo-C, 64 GB de almacenamiento base y una batería de más de 3.000 mAh es un terminal muy capaz y rápido

Lujoso y ligero

Con una pantalla de 5,5 pulgadas su diseño es muy parecido al modelo anterior aunque ligeramente más grande; el color elegido para este terminal es el dorado (Gold) que puedes amar u odiar («paga gustos, colores») pero es tan ligero que pasa desapercibido – mención aparte de que mucha gente prefiere protegerlos con fundas, como es lógico. Aun llevándolo sin funda en el bolsillo es bastante resistente (y la pantalla Gorilla Glass 3). La estructura es de tipo unibody completamente metálica; no hay tapas que desmontar y con un sencillo clip se accede a la ranura de la SIM + memoria.

Una de las características que más me llamó la atención desde el principio es la elegante y firme vibración de las «teclas» cuando se pulsan con el dedo; es un efecto que está muy bien conseguido y que no resulta para nada molesto sino más bien útil cuando se trata de marcar números o escribir (también se puede anular). Con el procesador MediaTek Helio P10 de ocho cores a 1,8 GHz que incorpora es además sorprendentemente ligero, a lo que ayudan los 4 GB de RAM, una memoria más que generosa: los desplazamientos de pantalla son sumamente suaves y rápidos, así como el funcionamiento de todas las apps, incluyendo juegos. En la prueba Geekbench estándar del terminal tal cual sale de la caja marcó un índice de 2.622, casi un 15% más que el WePlus original.

Otro de los detalles importantes es el lector de huellas dactilares, que también actúa como botón Home y a la vez para desplegar un menú lateral (ajustes, búsquedas) para mayor comodidad. Este sistema de acceso de seguridad es algo cada vez más frecuente en los terminales de gama media-alta. El botón en sí tiene forma rectangular y se programa en unos segundos; admite múltiples huellas (yo programé tres) para mayor comodidad. Esto permite ahorrarse unos segundos al encender el terminal, pues pulsar con el dedo el lector equivale a apretar el botón de activación y teclear el PIN de 4 dígitos convencional (que en cualquier caso hay que recordar tras los arranques, así como el PIN de la SIM).

Equipamiento completo

Al ser el modelo más alto de la gama, el WePlus 2 incluye todo lo que se puede exigir de un móvil de esta gama: una pantalla FullHD 1080 de alta visibilidad, conectividad 2G/3G/4G TTD/FDD-LTE cuatribanda, Wi-Fi b/g/n/ac (el «ac» es el ultrarrápido para las bandas de 2,4 y 5 GHz, hasta 300 Mbps sin problema) y una calidad de conversaciones de voz estupenda (cuenta con dos micrófonos con cancelación de ruidos y sensor de proximidad). Además de todo esto el Bluetooth es 4.0 A2DP lo que mejora el audio si se usa con auriculares inalámbricos, aunque incluye un jack de 3,5mm convencional. También incluye GPS y brújula.

Los altavoces Bass Speakers DTS tampoco desmerecen: tienen un nivel de volumen suficiente, sin llegar a distorsionar, y buena calidad de audio en la reproducción. Otro extra que mucha gente aprecia es el led de configuración, situado en la parte superior de la pantalla, que puede usarse como «aviso de batería baja» –lo más útil– o bien como recordatorio de llamadas perdidas, notificaciones sin leer, etcétera.

En cuanto a la cámara utiliza un sensor IMX258 de Sony ƒ/2.0 con cinco lentes, lo que proporciona buenas fotos a 13 Mpx, así como vídeo FullHD. En las comparaciones con otros móviles (excepto los más caros de Apple y Samsung) sale bastante bien parado, aunque donde mejor se aprecia su calidad es en las fotos de exterior con buena luz. Algo mejorado respecto a terminales similares es su cámara frontal de 8 Mpx que incluye un modo de flash frontal llamado «pantalla blanca» que básicamente hace lo que su nombre indica: disparar la foto con la pantalla en blanco para conseguir algo de iluminación auxiliar en los selfies. Ideal para los más coquetos. El software de la cámara es más que suficiente, incluyendo modos HDR, panorámico, cámara lenta, time‑lapse e incluso uno «profesional» con más ajustes.

Batería y experiencia general

La principal exigencia de la mayor parte de los usuarios hoy en día es la batería. Con una capacidad de 3.130 mAh y las optimizaciones de Android la del WePlus 2 no se queda corta y aguanta sin problemas un día completo. La recarga es también bastante rápida; el cargador es de 2A y el conector un USB tipo C. Lo más conveniente es usar el cable que viene incluido o uno que sea de calidad, más que nada porque el voltaje máximo es diferente del tradicional para que la carga sea más rápida – y no todos los cargadores ni cables USB lo admiten bien. Aunque no siempre resulta fácil encontrar un «tipo C» en cualquier lado (la eterna historia del avance en los estándares) parece claro desde hace tiempo que esa versión será la que domine pronto la mayor parte de los terminales, así que mejor irse acostumbrándose y haciendo acopio de cables y cargadores mejorados.

El Android 6.0 con el que va equipado el WePlus 2 es completamente estándar y todas las aplicaciones han tenido buen comportamiento. Incluye un WhatsApp presinstalado y Theme Park y Camaleón como aplicaciones para personalizar el terminal. También incluye el Administrador del Sistema para hacer una limpieza rápida de memoria, apps y controlar el consumo de la línea de datos (incluyendo bloquear aplicaciones para que no se conecten a Internet). La radio FM, las aplicaciones de Google y un editor de vídeo completan todo lo necesario para poder disfrutarlo tal cual viene. De ser necesario, una memoria microSD en la misma ranura de la SIM permite añadir hasta otros 64 GB de almacenamiento, para un total de 128 GB.

El fabricante no nos ha podido confirmar si se actualizará a Android 7.0 en breve, pero parece lógico que el WePlus 2 como «buque insignia» siga los mismos pasos que otros terminales de otros fabricantes y cualquier día se anuncie la actualización a una versión más moderna de Android con algunas características interesantes.

El precio del WePlus 2 es de 330 euros (IVA incluido) y en la misma web del fabricante hay algunos complementos como una funda de plástico, otra de tipo libro más elegante y un cristal templado para mayor protección de la pantalla. El precio incluye el servicio técnico en 5 días, algo a valorar. Para quienes hayan probado algún otro terminal Weimei este modelo resultará muy atractivo por sus prestaciones y para quienes busquen un Android genérico con un toque lujoso y al cien por cien completo desde que sale de la caja también es una gran opción.