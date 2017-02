Unas plantas primitivas sobreviven casi dos años en el espacio, a pelo

Por Nacho Palou — 15 de Febrero de 2017



Las plantas pasaron 530 días en el espacio, únicamente cubiertas con un filtro para reducir la radiación.

En New Scientist, Primitive plants survive almost two years in outer space,

Un tipo de plantas primitivas son la última forma de vida terrestre en demostrar su capacidad para sobrevivir a la hostilidad del espacio, y durante muchos meses. Estas algas amantes del frío y procedentes del círculo polar se unen así al club de las formas de vida viajeras del espacio, junto con algunas baterías, líquenes y hasta animales simples llamados tardígrados (...) Para ayudar a las plantas a sobrevivir previamente fueron desecadas y se les indujo un estado de inactividad para no reproducirse, ni necesitar alimento ni tampoco crecer.

Las algas pasaron 530 días en el espacio exterior en un panel exterior de la Estación Espacial Internacional, únicamente cubiertas con un filtro para reducir la radiación. Pero sobrevivieron al vacío, a temperaturas de entre -20° de noche y 47° durante el día, y a la exposición permanente a una dosis de radiación ultravioleta “que habría matado a la mayoría de las formas de vida terrestre”.

Todas las algas del “jardín especial” sobrevivieron menos una, reforzando un poco más la teoría de la panspermia — teoría que sostiene el origen extraterrestre de la vida en la Tierra, que fue traída por cometas. El experimento también ofrece pistas relacionados con la posibilidad de trasladar cultivos a colonias humanas o a otros planetas.

Fotografía: ESA/Roscosmos / New Scientist.